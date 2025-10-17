Investigan secuestro en pleno centro de Santiago: Víctima estaba comiendo en carro de comida rápida

La víctima sería un ciudadano venezolano, padre de familia, que fue obligado a subir a un vehículo.

Durante las últimas horas se dio a conocer la investigación de un presunto secuestro ocurrido en el centro de Santiago, en la intersección de Avenida Matta con Vicuña Mackenna.

Según los antecedentes revelados por Radio Biobío, la víctima sería un sujeto venezolano que habría estado comiendo en un carro de comida del lugar.

En esas circunstancias, el hombre fue abordado por al menos cuatro personas que lo forzaron a subir a un auto y, posteriormente, se dieron a la fuga.

La víctima llevaría más de 10 años de residencia en Chile, tendría 45 años de edad y además tendría dos hijos.

La situación está siendo investigada por equipos especiales de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público.