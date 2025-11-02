Investigan robo con homicidio en Quilicura: Víctima fue hallada con diversas lesiones

El hombre de 62 años fue hallado en su domicilio por un familiar, quien se contactó con Carabineros. Actualmente, el Ministerio Público solicitó la colaboración del OS-9 y de Labocar para esclarecer los hechos.

Durante la noche del sábado, se registró un homicidio en el sector norte de la Región Metropolitana, en la comuna de Quilicura.

Según informó La Tercera, un familiar encontró a la víctima sin vida en el patio de su casa y se contactó de inmediato con Carabineros. Los antecedentes preliminares indican que se trataría de un robo con homicidio, ya que el vehículo de la víctima no se encontraba en el domicilio al momento del hallazgo.

El hombre, de 62 años, fue encontrado atado de pies y manos y con diversas lesiones. No se detectaron evidencias balísticas en el lugar, detalló el Ministerio Público.

El capitán Mario Astroza, de la Prefectura Santiago Norte, precisó que el vehículo de la víctima fue localizado posteriormente en el sector de Isla de Maipo y confirmado como de su propiedad.

Carabineros mantiene personas de interés para las investigaciones y está trabajando junto al Ministerio Público, solicitando colaboración del OS-9 y Labocar, con el fin de esclarecer los hechos.