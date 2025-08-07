Investigan presunto secuestro en Quilicura: Empresario habría sido raptado por un grupo de sujetos tras llegar a su trabajo

Según testigos, la víctima fue forzada a subir a un automóvil cerca del mediodía, en el que los delincuentes huyeron con rumbo desconocido.

Un amplio operativo policial fue desplegado este jueves tras el presunto secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura.

Según antecedentes preliminares, familiares del afectado habrían comenzado a recibir mensajes extorsivos poco después de que ocurriera el incidente, lo que encendió las alertas entre los equipos de investigación.

Presunto secuestro en Quilicura: ¿Qué pasó?

El hecho se registró cerca del mediodía, cuando la víctima llegó en su automóvil hasta las inmediaciones de una empresa ubicada en avenida Colorado.

Fue en ese momento cuando, de acuerdo con testigos, al menos tres individuos armados lo interceptaron, lo intimidaron con armas de fuego y lo obligaron a subir a otro vehículo, en el que escaparon rápidamente con rumbo desconocido.

Tras conocerse el caso, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) instruyó a Carabineros realizar una serie de diligencias.

En el operativo participan el OS9, el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos.

Hasta ahora, no se ha informado sobre el paradero del empresario ni se ha confirmado la identidad de los responsables, ya que el operativo continúa en desarrollo.