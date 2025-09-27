Investigan presunto parricidio en Chiguayante: Mujer permanece prófuga tras haberle disparado a sus dos hijos

La tragedia dejó a una hija muerta y a su hermano en riesgo vital, y las autoridades indagan posibles señales de premeditación, incluyendo notas encontradas en el lugar y un arma oculta que solo la presunta autora conocía.

Una tragedia familiar sacudió la tranquilidad del condominio Villa Aranjuez, en la comuna de Chiguayante, luego de que una madre disparara contra sus propios hijos, en un hecho que está siendo investigado como un presunto parricidio.

La mujer se encuentra actualmente prófuga y es considerada persona de interés por la Policía de Investigaciones.

El ataque

El hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando el padre de familia llegó a su domicilio y encontró a su hijo de 35 años con una grave herida en la cabeza.

Tras alertar a Carabineros y a vecinos, el joven fue trasladado de urgencia al SAR de Chiguayante y posteriormente derivado al Hospital Regional de Concepción, donde permanece internado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En el mismo inmueble, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de su hermana, una mujer de 39 años, quien también presentaba un disparo en el cráneo.

Sospechas de premeditación

La principal sospechosa es la madre de ambas víctimas, quien habría huido del lugar momentos después del ataque.

Testigos reportaron que una mujer de edad avanzada fue vista saliendo del domicilio cerca de las 19:00 horas, cerrando la casa con llave y abordando un vehículo que pertenecería al hijo herido, recogió Radio Biobío.

En el sitio del suceso se halló un arma de fuego —un revólver sin marca ni número de serie— que, según el padre de familia, era una herencia familiar que solo su esposa conocía dónde se encontraba.

Además, se habrían encontrado notas que apuntan a una posible planificación del crimen, sostuvo el mismo medio anteriormente mencionado.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción, confirmó que se están realizando diligencias para dar con el paradero de la mujer.

“No hemos podido establecer su ubicación. Sin embargo, hay múltiples indicios que la vinculan con lo ocurrido”, señaló.

Estado de salud del sobreviviente

Durante este sábado, el Hospital Regional de Concepción actualizó el estado de salud del hombre herido, confirmando que permanece en estado muy grave.

“Fue reanimado con éxito y se encuentra en la UCI, pero su condición es crítica debido a las múltiples heridas por arma de fuego”, informó.