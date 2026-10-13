Investigan homicidio frustrado en Lo Espejo: Menor de edad fue baleado tras discusión y se mantiene grave

La Policía de Investigaciones (PDI) se mantiene investigando un homicidio frustrado en la comuna de Lo Espejo.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, luego de que un menor de edad resultara baleado tras participar en un partido de fútbol.

El subcomisario Wilson Labra detalló que personal de la Brigada de Homicidios Sur acudió hasta el Hospital Barros Luco por el “ingreso de un menor con un impacto de proyectil balístico”.

Tras las primeras diligencias, se determinó que previamente la víctima había estado en la población Santa Adriana, “lugar en el cual habría sido lesionado por un proyectil balístico que lo mantiene grave, pero fuera de riesgo vital”.

De manera preliminar, se estableció que el menor de edad “había mantenido un altercado con una persona aún no identificada“, quien le habría disparado.

Los equipos de la Brigada de Homicidios y la Fiscalía ECOH se encuentran realizando gestiones como el levantamiento de cámaras de seguridad y trabajando con evidencia balística y logística para establecer cómo ocurrieron los hechos.