Investigación por muerte de niño en Recoleta: 3 nuevos detenidos tras operativos policiales

La fiscal jefa de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas, entregó detalles del operativo, señalando que el inmueble de la madre de uno de los imputados funcionaba como una "subcélula de tráfico de drogas".

En medio de las indagatorias por el trágico accidente que terminó con la vida de un niño de 12 años, se llevó a cabo la detención de tres sujetos que estarían vinculados con los dos imputados que actualmente se encuentran en prisión preventiva por los presuntos delitos de homicidio consumado con dolo eventual.

Antecedentes del caso

Durante la tarde del lunes 20 de octubre, Iván Esteban Gómez Obreque y Claudio Enrique Gaete Quiróz robaron un celular. Tras ello, un civil inició una persecución contra los sujetos, lo que derivó en que Gómez y Gaete chocaran contra un furgón escolar, provocando la muerte del menor en la comuna de Recoleta.

Este jueves se realizó el funeral del estudiante del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi en el Parque del Recuerdo, ubicado en el sector de Santa Clara. En paralelo, se han desarrollado diversas labores investigativas.

El equipo de OS-9 de Carabineros realizó allanamientos en las comunas de Recoleta y Huechuraba. En esta última se llevó a cabo un operativo en el domicilio de la madre de Gaete.

El general director subrogante de Carabineros, Enrique Morás, informó que durante los allanamientos se logró la detención de tres personas: dos mujeres y un hombre, todos adultos y de nacionalidad boliviana. Dos de ellos presentaban una situación administrativa irregular.

Durante los procedimientos también se incautaron aproximadamente 30 kilos de drogas: 18 kilos de pasta base de cocaína y 12 kilos de clorhidrato de cocaína. Además, se recuperaron 48 millones de pesos en efectivo y tres celulares que serán periciados.

Por su parte, la fiscal jefa de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Macarena Cañas, detalló que se instruyeron órdenes de entrada y registro que permitieron incautar drogas y dinero.

“El punto también es relevante porque se trata de un inmueble perteneciente a la madre del imputado Gaete, en el cual operaba esta subcélula de tráfico de drogas. La Fiscalía, junto a Carabineros de Chile, no solo logró la detención, sino que los detenidos ya fueron puestos a disposición del tribunal competente, en este caso el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. Allí se determinó la prisión preventiva para todos los imputados y un plazo de 120 días para que dure la investigación, debido al peligro que representan para la seguridad de la sociedad”, explicó.

En este plazo de investigación, el objetivo del Ministerio Público es poder relacionar a los tres nuevos detenidos con los dos imputados inicialmente en prisión preventiva por la muerte del menor, derivada del robo del celular en Recoleta. “Se busca determinar si estos sujetos forman parte de una misma estructura delictual, lo que permitirá esclarecer la conexión entre ellos y los hechos de este lamentable suceso”, agregó la fiscal.