Investigación del Observatorio Costero UC advierte que playas como Algarrobo, Hornitos y Pichilemu podrían desaparecer

En los últimos seis años, el observatorio ha analizado los patrones de las playas, evidenciando que "la costa está en retroceso".

Una investigación del Observatorio Costero de la Universidad Católica alertó por playas que podrían desaparecer.

Reñaca, Algarrobo, Hornitos y Pichilemu son algunos de los balnearios que poco a poco se van quedando sin borde costero.

Carolina Martínez, directora del Observatorio, señaló a LUN que durante los últimos años han analizado el patrón de las playas, el cual ha mostrado que “la costa está en retroceso y que si todo sigue igual, al menos 10 playas podrían desaparecer en menos de 10 años“.

En el informe se advirtió que el 86% de las playas estudiadas ya muestran un retroceso.

¿Por qué ocurre esta situación?

Martínez explicó que las playas urbanas son las más sensibles ante los cambios en las tasas de erosión y que este fenómeno se ha registrado en mayor medida en la Región de Valparaíso, aunque también ocurre en O’Higgins y en el Biobío.

Particularmente, en el estudio se habla de casos concretos como Algarrobo y Portales en Valparaíso, y Escuadrón y Dichato en Biobío.

“La bahía de Algarrobo es una de las playas que más retrocede, especialmente con las marejadas desde 2015. Esta bahía ha estado duplicando su tasa de erosión en los últimos 6 años y es objeto de un monitoreo más permanente, más intenso en relación con otras bahías”, comentó al citado medio.

Pero esta situación no solo se ha dado por la erosión: “En las últimas cuatro décadas se ha ido incrementando la superficie, el crecimiento urbano se ha extendido en las áreas metropolitanas, en la costa”.

Además, “los grandes conglomerados urbanos en Chile y las áreas metropolitanas se localizan en la costa y eso ha sido debido a una falta de regulación de los usos de suelo, que los instrumentos de planificación territorial no han podido hasta ahora regular de manera eficaz”, acotó la directora del organismo.