Intervienen “Campamento Japón” en Maipú donde vivían 94 familias: Terreno será transformado en un parque

Este martes se concretó la intervención en el “Campamento Japón” en la comuna de Maipú (Región Metropolitana).

El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, explicó a CNN Chile que en el lugar vivían 94 familias, las que fueron notificadas hace un tiempo para que comenzaran a desalojar.

Y que hubo orden judicial que permitió, en el contexto de la Ley de Usurpaciones, emitir una orden de desalojo, para así poder desocupar el terreno, en el cual se construirá el Parque La Aguada – El Pajonal.

La autoridad señaló que desde hace tiempo se viene trabajando colaborativamente junto al municipio de Maipú y el Serviu para el traslado de estas familias. Del total, 89 accedieron a ser trasladadas, algunas con subsidio de arriendo financiado por la Municipalidad, mientras que otras tuvieron acceso a la vivienda propia vía conducto regular.

Adicionalmente, hubo cinco personas que se quedaron en el campamento y se resistían a retirarse. Uno de ellos fue detenido porque tenía orden de detención vigente, dijo Durán.

Ahora, lo que se viene es el cierre del paño y los preparativos para las obras de construcción del parque. Para asegurar que el terreno no vuelva a ser tomado, se coordinará con Carabineros y “habrá guardias privados contratados por el municipio, con el propósito de que, en el contexto de la construcción del futuro parque, no volvamos a tener personas que hagan ocupación irregular de este espacio”.

El delegado detalló que la licitación del futuro parque ya está lista y que las obras parten en diciembre.