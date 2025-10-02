Intento de atropello a Carabineros en San Ramón tras control vehicular: Tres detenidos y una ocupante herida

Carabineros reportó que los ocupantes de un automóvil con encargo por robo intentaron embestir a personal policial para eludir un control.

Tres sujetos intentaron atropellar a funcionarios de Carabineros para evadir un control vehicular en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana. El hecho ocurrió en la intersección de calle Venancia Leiva con avenida Santa Rosa, a la altura del paradero 28.

Según informó el coronel Álex Oporto, “al intentar detener un vehículo, estos intentan atacar a Carabineros con el vehículo propiamente tal, configurándose un homicidio frustrado”. Frente a la maniobra, el personal policial utilizó su arma de servicio y realizó al menos dos disparos contra el móvil.

Una ocupante del automóvil resultó herida por impacto balístico y se mantiene fuera de riesgo vital. Carabineros detuvo a tres personas y las trasladó a una unidad policial para su puesta a disposición de la Fiscalía local.

La policía indicó que el vehículo mantenía encargo vigente por robo. En su interior hallaron especies presuntamente sustraídas, sustancias ilícitas, armas blancas y elementos para la comisión de delitos, como ganzúas.

El jefe policial señaló que momentos antes los imputados habrían realizado un “tour delictual” en distintos puntos del sector. Los detenidos registran antecedentes policiales y penales.