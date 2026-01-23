Intensas lluvias provocan inundaciones en San Pedro de Atacama: Senapred reporta interrupciones de ruta

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que se han registrado interrupciones de rutas y que la localidad de Matancilla, en la comuna de San Pedro de Atacama, permanece aislada, por lo que diversos equipos se encuentran desplegados en el lugar.

Este viernes se registraron inundaciones en San Pedro de Atacama, producto de intensas lluvias en la zona.

Cabe recordar que desde el 10 de enero y hasta la fecha se mantiene vigente una Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, María Elena y Taltal.

En el caso de la Región de Antofagasta, y de acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos:

Precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en cordillera, con vigencia entre el 23 y 24 de enero.

Probables tormentas eléctricas en precordillera, precordillera salar y cordillera, con vigencia entre el 23 y 26 de enero.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, señaló que “se encuentra vigente la alerta de la DMC que indica precipitaciones estivales de características moderadas a fuertes entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta. Este tramo está con Alerta Temprana Preventiva, mientras que la provincia de El Loa se encuentra en Alerta Amarilla”.

En ese contexto, detalló que se han registrado interrupciones de rutas y que la localidad de Matancilla, en la comuna de San Pedro de Atacama, permanece aislada, por lo que diversos equipos se encuentran desplegados en la zona.

