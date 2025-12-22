Avanza instalación de puertas de andén en Línea 1 del Metro de Santiago: ¿Cuándo estarán listas?

"Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario", destacó la empresa.

Metro de Santiago dio a conocer que ya comenzó la instalación de puertas de andén en la estación San Pablo de la Línea 1.

Las obras comenzaron en agosto de este año, cuando la empresa anunció que comenzaría a instalar este tipo de puertas en la estación terminal de Línea 1.

“Estamos en San Pablo realizando la inspección del avance de puertas de andén” informaron desde el tren subterráneo. “Este proyecto avanza según lo planificado y permitirá reforzar la seguridad operacional”.

07:46 hrs. 🚇 Estamos en San Pablo realizando la inspección del avance de puertas de andén. El presidente de Metro, @gtmunoz , junto al gerente general, Felipe Bravo. Este proyecto avanza según lo planificado y permitirá reforzar la seguridad operacional. pic.twitter.com/gmo7evQik4 — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) December 22, 2025

“Los primeros trabajos ya son visibles para quienes toman el tren a diario”, destacó Metro.

Estas puertas, que son similares a las que están en las Líneas 3 y 6, se abren solamente cuando el tren se detiene, por lo que su instalación servirá para robustecer la seguridad de la red.

Las autoridades indicaron que se espera que las puertas se instalen en las 27 estaciones de Línea 1 para 2028, en un plan que comenzó por San Pablo y que contempla una inversión de alrededor de US$ 1.300 millones.

Cabe destacar que las obras se han realizado durante la noche, para no afectar la circulación de trenes durante la jornada.

Metro, además, respondió por las críticas respecto a la demora en la instalación de estas puertas: “Intervenir estaciones antiguas requiere trabajos previos. En San Pablo, el proyecto se anunció en agosto y hoy, tras 4 meses, ya iniciamos su instalación. Con la experiencia, estos plazos podrían acortarse”.