Insólita candidatura: El caso de Eugenio Canales, el candidato a senador de lista de izquierda que apoya a Kast

Por CNN Chile

03.09.2025 / 08:29

Desde el FRVS señalaron que solicitarán al Servel el retiro de su candidatura, mientras que desde el PS y el Frente Amplio criticaron duramente a la coalición que decidió optar por una lista separada en las elecciones parlamentarias.

Un insólito caso salió a la luz durante las últimas horas en relación con una de las candidaturas al Senado inscrita por la lista de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH).

Según lo revelado por Fast Check, el abogado y candidato al Senado por Aysén, Eugenio Canales, está inscrito en dicha lista pero ha manfiestado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Republicanos).

En una entrevista radial, Canales señaló que “tengo un domicilio o un pensamiento político distinto, en el sentido (de) que mi candidato presidencial es José Antonio Kast. Con él quiero trabajar en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, generar empleo y oportunidades”.

En diálogo con The Clinic, varios candidatos oficialistas criticaron duramente al conglomerado de izquierda. Tomás Laibe (PS), candidato a senador por la zona, aseguró que “esto confirma que la lista de la FRVS en Aysén es la lista de la incoherencia”.

A su vez, Rodrigo Araya de dicha circunscripción por el Frente Amplio, aseguró que “la FRVS, al presentar candidatos al Senado vinculados a la derecha, incurre en una evidente contradicción con su rol de partido oficialista y su respaldo a la candidatura de Jeannette Jara”.

Desde el propio FRVS señalaron al citado medio que “se ha solicitado formalmente al Servicio Electoral de Chile (Servel) el retiro de la candidatura a Senador del señor Eugenio Alejandro Canales Canales, presentada en la Circunscripción Senatorial N° 14, Región de Aysén”.

“Esta decisión se fundamenta en la necesidad de resguardar la coherencia política y programática de nuestro partido frente a la ciudadanía, toda vez que el candidato efectuó declaraciones públicas de apoyo a una opción presidencial contraria a la línea política acordada por nuestras instancias nacionales y al marco programático común que orienta nuestra acción política”, añadieron.

