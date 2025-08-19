Inician obras de la Línea 9 del Metro de Santiago: Primer trazado comenzaría a operar en 2030

"Se va a construir con el mejor estándar de metro, más que cerrar una brecha territorial, vamos a lograr poner al sector sur de la ciudad en el mejor estándar del transporte público", remarcó el ministro de Transportes.

Este martes, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de inicio de obras de la Línea 9 del Metro de Santiago.

Desde La Pintana, el mandatario dio el vamos a las operaciones de la nueva construcción, la cual se espera que comience sus operaciones el 2030. Por primera vez, el tren subterráneo llegará a La Pintana y también a sectores como La Legua y Bajos de Mena.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, destacó que habrá una disminución en los tiempos de viaje y que la línea recorrerá 8 comunas (Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto) en sus 27 kilómetros.

“Estamos muy contentos, hay una sensación de ir saldando deudas de equidad territorial, de brecha territorial”, comentó en CNN Chile, añadiendo que la Línea 9 “va a permitir a los habitantes que van a acceder a ella tiempos de viaje mucho más reducidos, lo que ciertamente genera más tiempo con la familia, mejor calidad de vida”.

La autoridad también comunicó que el proyecto será entregado por etapas y que “no se va a esperar a que esté completamente construida para inaugurarse”. La primera fase se construirá desde La Pintana y llegará hasta la estación Biobío en Línea 6, y se entregará aproximadamente a fines de 2029.

Mientras que en 2032 se entregará la línea que va desde Biobío a Cal y Canto, pasando por Santa Lucía. Con ello, Cal y Canto se transformará en la primera estación donde van a converger cuatro líneas. Ya en 2033 se entregará etapa final.

“Se va a construir con el mejor estándar de metro, más que cerrar una brecha territorial, vamos a lograr poner al sector sur de la ciudad en el mejor estándar del transporte público”, subrayó Muñoz.

Línea 9: ¿Estaciones podrían llevar el nombre de Gabriela Mistral o Violeta Parra?

En medio de su discurso, la alcaldesa de La Pintana, Claudio Pizarro, expresó su deseo porque alguna de las estaciones puede llevar el nombre de Gabriela Mistral o Violeta Parra.

Luego, el presidente comentó que es probable que alguna pueda llamarse Violeta Parra.

Sobre ello, el ministro de Transportes dijo que la “línea tiene color rosado, hay que definirle los nombres a las estaciones, pero hay un anhelo de ir incorporando nombres de mujer. Si uno mira las casi 150 estaciones que tiene nuestra red de Metro, son pocas las estaciones que tienen nombre de mujer, entonces aparecía la oportunidad de poder destacar más mujeres de la historia de nuestro país”.

De todos modos, apuntó a que se debe equilibrar el “anhelo de destacar personajes importantes para la ciudadanía también con el hito local, porque también es importante que la estación tenga un nombre que evoque dónde está ubicada, de modo que cuando uno dice ‘nos encontramos en un determinado lugar’, uno no tenga ninguna duda de donde queda”.