Inicia plan piloto de inhibidores de celulares en colegios de Lo Barnechea: Así funciona

A partir de este miércoles comenzó a regir el plan disminuir el uso de celulares entre los estudiantes de Lo Barneceha.

La Municipalidad había anunciado la medida hace un tiempo, la cual tiene como objetivo mejorar los aprendizajes, la convivencia y el bienestar emocional de los estudiantes.

El alcalde Felipe Alessandri comentó a CNN Chile que “algo nos estaba pasando con los alumnos, no estaban conectando entre ellos, muy poca relación, mucha ansiedad”, y cuando salían a recreos pasan conectados a sus celulares.

Tras ello, observaron experiencias extranjeras y decidieron utilizar “sobres” para guardar los móviles de los estudiantes.

De momento, se inició un plan piloto con alumnos de octavo básico, quienes al llegar al colegio deben dejar sus celulares en un sobre, el cual pueden conservar durante toda la jornada escolar.

“Cuando los poníamos en una caja, generaba ansiedad, ‘qué pasa si me roban o si se pierde o no lo tengo'” decían los estudiantes, señaló Alessandri.

Cuando finaliza la jornada, pueden acudir donde están los candados especiales, abrir los sobres y sacar sus celulares. “Esto se ha hecho con mucho apoyo de los apoderados, de los profesores”, destacó, añadiendo que la iniciativa ha tenido buena recepción en la comunidad estudiantil.

El alcalde también manifestó que “los niños se dieron cuenta que se estaban perdiendo parte de la juventud por esta hiperconexión (…). Pasaba no solo en pruebas estandarizadas, sino que en el día a día (había) poco vocabulario, poca relación y los efectos no los vamos a ver en el corto plazo, los vamos a ver en el mediano-largo plazo”.

Este plan piloto rige para todos los octavos y aproximadamente 100 de los sobres y los candados equivalen a una inversión de $2 millones y medio.