Inicia pago a vocales de mesa que participaron en las elecciones 2025: ¿De cuánto es el monto?

La Tesorería General de la República realizará el pago a quienes fueron vocales de mesa y también a los miembros de colegios escrutadores durante las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La Tesorería General de la República (TGR) informó que esta semana comenzará el pago para quienes fueron vocales de mesa en las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado 16 de noviembre.

El pago iniciará este miércoles 3 de diciembre y está dirigido a vocales y miembros de los colegios escrutadores.

Tras la recepción y validación de las nóminas enviadas por el Servel, la Tesorería realizará el pago a 165.480 personas.

De ese total, 137.121 corresponden a vocales de mesa y 4.001 son integrantes de colegios escrutadores.

Asimismo, se entregará un pago a 24.358 capacitadores/as del proceso.

¿Cuánto es el pago a vocales de mesa?

Cada vocal de mesa que cumplió funciones durante el proceso electoral recibirá un pago equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), es decir, cerca de $26.429.

En total, la Tesorería transferirá más de $4.580 millones, “lo que permite reconocer el trabajo realizado por miles de personas durante las elecciones”.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, señaló que “la institución ha priorizado esta gestión para que las personas que colaboraron en el proceso reciban su compensación antes de los 30 días previstos legalmente”.

Mientras que el jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, Miguel Rojas, comentó que “este trabajo coordinado por TGR con el Servel da cuenta de nuestro compromiso con este proceso cívico que forma parte de nuestra institucionalidad democrática”.

Para consultar el estado del pago se puede consultar en la página web que dispuso la Tesorería.

Los pagos se realizarán a través de transferencia a la cuenta bancaria registrada o de manera presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando la cédula de identidad.