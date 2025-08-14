Ingresan a robar en compañía de empresario secuestrado en Quilicura: Grupo de encapuchados sustrajeron dos computadores

Tres sujetos ingresaron al recinto, robaron computadores y escaparon. La Fiscalía investiga si el hecho tiene conexión con el secuestro ocurrido días antes.

La empresa Ceroplas, propiedad del empresario Rodrigo Cantergiani —quien fue secuestrado el pasado 8 de agosto en la comuna de Quilicura—, fue víctima de un robo la noche de este jueves.

La denuncia fue realizada cerca de las 20:20 horas, cuando una mujer alertó a Carabineros sobre la presencia de sujetos desconocidos en el recinto ubicado en Avenida Colorado.

Personal policial se trasladó de inmediato al lugar, constatando el ilícito.

De acuerdo con el relato de uno de los jefes de la compañía, tres hombres con el rostro cubierto ingresaron al inmueble y subieron al segundo piso, desde donde robaron dos computadores portátiles, recogió Meganoticias.

Los delincuentes también causaron daños en la infraestructura, antes de escapar por una puerta trasera, dándose a la fuga.

El hecho ya fue reportado al Ministerio Público, que deberá determinar las diligencias investigativas correspondientes.

La policía no ha establecido, hasta el momento, si existe una relación directa entre este robo y el reciente secuestro del empresario, aunque la coincidencia ha levantado nuevas alertas.