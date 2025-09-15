Ingresada querella por asesinato de perro comunitario del Hospital de Quilpué: “Estamos muy consternados”

El director del Hospital de Quilpué señaló que la acción penal “también por amenazas a una funcionaria nuestra. Ese tipo de actitudes nosotros no la podemos tolerar”.

Este lunes, el director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker, y la diputada Carolina Marzán, ingresaron una querella criminal por la muerte de Negrito, un perro comunitario del recinto asistencial.

De acuerdo con la información preliminar, quien mató al perro sería un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) que la noche viernes le disparó, causándole la muerte de forma inmediata.

Además de la querella por la agresión con balazos que terminó con la muerte del animal, también se interpuso otra por el delito de amenaza a la funcionaria de la salud que lo increpó por estos hechos.

“Estamos muy consternados”

Tras el ingreso de la acción penal, Walker sostuvo que “Negrito llegó hace muchos años, fue adoptado por las y los funcionarios de nuestro hospital; sus vacunas al día, veterinario, tenía una casa y continuamente era alimentado afuera del hospital para que vivir allí y efectivamente era un animal de contención para los funcionarios”.

“Estamos muy consternados porque independiente de que alguien se podría haber asustado por el perro, no va por la vida disparando a mansalva. La querella es también por amenazas a una funcionaria nuestra. Ese tipo de actitudes nosotros no la podemos tolerar”, agregó el director del recinto asistencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hospital de Quilpué (@hospitaldequilpue)

Por su parte, la diputada Carolina Marzán afirmó que “lo que sucedió con negrito es tremendamente doloroso, es una situación aberrante de un funcionario que sabemos que es de la PDI; que se supone debe resguardar la seguridad de los ciudadanos en el hospital. Las personas y funcionarios están tremendamente choqueados e impactados porque Negrito era un perro comunitario, cuidado responsablemente por todos”.

La parlamentaria también señaló que el pasado fin de semana, además de oficiar a varios ministerios e instituciones, incluyendo a la PDI, solicitó al Gobierno que gestione el respeto a la urgencia ya otorgada al proyecto que presentó para crear un Registro Nacional de Condenados por maltrato animal, que establece inhabilidades para los culpables de este tipo de delitos.

Durante el fin de semana pasado, la Municipalidad de Quilpué también anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables. “Los animales son parte de nuestras vidas y familia (…). Recabaremos los antecedentes para presentar una querella y que, de este modo, sea sancionado debidamente él o los autores del terrible hecho”, señaló la alcaldesa, Carolina Corti, según consigna en un comunicado.