Informe de la Fiscalía Nacional: Homicidios bajaron casi un 2% y delitos sufrieron alza del 15% por incremento en ciberdelitos

El Ministerio Público detalló que el delito donde se vio el mayor aumento fue el de “uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero”, el cual creció un 205%.

Este martes, la Fiscalía Nacional presentó los resultados de su “Boletín Anual Institucional”, en el que reveló que en 2025 se registraron 250 mil delitos más en comparación con 2024, lo que generó un aumento del 15,2%, junto con una baja moderada en los homicidios del 1,7%.

Lo que causó el aumento, en específico, fueron los ciberdelitos, en especial el “uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero”, que aumentaron en un 205%, según consignó La Tercera.

En conversación con el medio, la gerente de la División de Estudios del Ministerio Público, Ana María Morales, explicó que este incremento del uso malicioso de tarjetas podría deberse a la nueva Ley 21.673.

Esta normativa establece una serie de normas para combatir el sobreendeudamiento y que introdujo algunas modificaciones legales para las personas que acusen “uso fraudulento” de su tarjeta, entre ellas, que para que se realice la devolución del dinero se debe denunciar el delito ante el Ministerio Público.

Es por eso que las modificaciones legales revelaron una “‘cifra negra’ que antes no se denunciaba y, junto a ello, un aumento real de este tipo de delitos”, explicó Morales.

Los delitos que bajaron en 2025

El principal delito que registró una baja fue el de uso fraudulento de tarjetas, que disminuyó en un 86% (diferente al malicioso, ya que ocurre cuando un tercero utiliza una tarjeta sin autorización del propietario), seguido del robo con intimidación (13,8 %) y los homicidios, con una baja leve del 1,7%.

En total, en 2025 hubo 4.332 víctimas de homicidio, detectó el Ministerio Público. De ellas, el 46 % pertenece a la Región Metropolitana, concentrándose mayoritariamente en el sector sur.

En relación con este mismo tipo de delito, el boletín reveló que existe un promedio de 897 días de tramitación en juicios orales y, al ser consultada al respecto, la experta de la Fiscalía Nacional reconoció que “existen brechas importantes y mejoras necesarias en esta materia”.

Aumento de imputados desconocidos

Como consecuencia del aumento de delitos en 2025, también se registró un incremento del 22% en el número de imputados desconocidos en comparación con 2024, detalló el medio.

En específico, se observó un aumento en los imputados por delitos de leyes especiales, que totalizaron 385.796, correspondientes al 83,99 % de los imputados de esa categoría.

Otra categoría en la que se registró un número importante fue la de “delitos contra la libertad e intimidad de las personas”, que cifró en 213.883 los investigados desconocidos.

La gerente analizó que el incremento de imputados desconocidos en delitos genera desafíos importantes “para la persecución penal, porque suponen investigaciones relativas, sobre todo, al uso de medios informáticos”.

Sin embargo, explicó que gracias a las múltiples denuncias realizadas ante la Fiscalía han logrado analizar patrones y, con ello, establecer el “modus operandi” que utilizan los responsables. Morales indicó que esto les ayudará a capturarlos.