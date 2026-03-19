Informan cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores por pronóstico de lluvias

Las autoridades detallaron que la medida comenzará a regir desde este viernes 20 de marzo.

Este jueves, el equipo de coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores anunció que se cerrará el paso internacional debido al ingreso de un sistema frontal que podría poner en peligro la seguridad de las personas que transiten por la zona.

De acuerdo al portal Meteored, se pronosticó la caída de casi 17 milímetros de lluvia entre este jueves 19 y viernes 20 de marzo. Las precipitaciones se darían durante la noche de este jueves, mientras que el viernes caerá agua desde las 11:00 en adelante.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que la medida fue tomada en una coordinación entre Chile y Argentina, y que el cierre comenzará este viernes 20 de marzo.

Debido a ello, se suspenderá el tránsito primero en Guardia Vieja (Chile) y después en Uspallata (Argentina), a partir de las 11:00 horas, y el túnel cerrará a las 13:00 horas en ambos países.

“El tránsito se suspenderá en Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina) a partir del viernes 20 de marzo de 2026 desde las 11 horas de Chile y Argentina. El túnel cerrará a partir de las 13:00 de Chile y Argentina”, señala el documento.

En el escrito no se detalló cuándo se retomará el tránsito en el complejo fronterizo; sin embargo, se indicó que cualquier novedad respecto a la ruta se dará a conocer por medio de las redes sociales oficiales del paso.