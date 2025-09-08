Inflación se modera: IPC de agosto da la sorpresa al registrar la primera variación nula del año

5 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas, mientras que seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de agosto del 2025 anotó una variación mensual de 0,0%.

Esta variación —que sorprendió al mercado, ya que se esperaba un leve aumento— llevó a que el indicador acumulara un 2,9% en el año y 4,o% a 12 meses respecto de la serie empalmada.

Detalles

5 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, mientras que seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) con -0,072 puntos porcentuales (pp.) y transporte (-0,5%) con -0,067pp.

Por otra parte, de las divisiones que consignaron aumentos mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), con una incidencia de 0,192pp.

¿Qué subió y bajó de precio?