Inflación se modera: IPC de agosto da la sorpresa al registrar la primera variación nula del año

Por CNN Chile

08.09.2025 / 08:37

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de agosto del 2025 anotó una variación mensual de 0,0%.

Esta variación —que sorprendió al mercado, ya que se esperaba un leve aumento— llevó a que el indicador acumulara un 2,9% en el año y 4,o% a 12 meses respecto de la serie empalmada.

Detalles

5 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, mientras que seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) con -0,072 puntos porcentuales (pp.) y transporte (-0,5%) con -0,067pp.

Por otra parte, de las divisiones que consignaron aumentos mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), con una incidencia de 0,192pp.

¿Qué subió y bajó de precio?

  • El INE destacó el alza de precios que tuvo la carne de vacuno (+2,2%), los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (+0,6%) y cecinas (+2,5%).
  • En su contraparte, destacaron la baja de precios que experimentaron la gasolina (-1,7%), el pan (-2,2%) y los vinos (-3,9%).

