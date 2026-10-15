INE reporta que nacimientos de julio aumentaron 3% respecto al año pasado: Se registraron 12.441 natalicios

El Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que julio de 2026 registró 12.441 nacimientos, un 3% respecto al mismo mes de 2025.

Del total de natalicios, el 51,8% corresponde a hombres y el 48,2% a mujeres.

En cuanto al grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de nacimientos ocurrió en el grupo de 30-34 años, con el 29,6% del total (3.680 nacidos vivos). Le sigue el grupo de madres entre 25 y 29 años, con el 25,3% (3.144 nacidos vivos).

Boletín INE: Matrimonios y defunciones

Por otro lado, el boletín reportó que en julio se llevó a cabo un total de 4.045 matrimonios en el país, número que equivale a un alza de 14,6% respecto al mismo mes de 2025.

En tanto, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) aumentaron a 2.588, representando un crecimiento interanual de 46%.

De acuerdo con el INE, el 90,8% de los acuerdos fueron entre parejas de distinto sexo; mientras que los acuerdos entre hombres llegaron al 4,4%, y en el caso de las mujeres al 4,8%.

Por otro lado, durante julio se registraron 12.371 defunciones. De ese total, 6.327 fueron hombres (51,1%) y 6.044 fueron mujeres (48,9%).

La variación interanual tuvo un incremento de 547 fallecidos, lo que representa un alza de 4,6%.

Asimismo, la mayor cantidad de decesos fue en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 44,9% del total (5.550 decesos), mientras que las muertes infantiles de menores de un año fueron 59, equivalentes al 0,5% del total.