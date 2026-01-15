INE: Matrimonios, Acuerdos de Unión Civil y defunciones aumentaron interanualmente en 2025

Los nacimientos, por su parte, registraron una caída de 2,1% respecto a octubre de 2024.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales correspondiente a octubre de 2025, revelando un aumento de Acuerdos de Unión Civil (AUC), matrimonios y defunciones.

En octubre de 2025, los AUC aumentaron a 1.834, número que significa un alza de 19,9% en comparación con el mismo mes de 2024.

De ese total, un 90,7% de los acuerdos fueron entre parejas de distinto sexo.

Mientras que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 3,4%, y los acuerdos entre mujeres llegaron a 5,8%.

Estas cifras “dan cuenta, a su vez, de un total de 5.989 matrimonios en el país, lo que equivale a un crecimiento de 5,8% respecto a igual mes de 2024”, indicó el INE.

Por otro lado, en el décimo mes de 2025 se registraron 10.725 defunciones. De ellas, 5.526 fueron hombres (51,5%) y 5.199 fueron mujeres (48,5%).

El total corresponde a un 4% más que en octubre de 2024.

Asimismo, la mayor cantidad de muertes ocurrió en personas de 60 años o más, con 4.708 fallecidos (43,9% del total). Mientras que las muertes infantiles de menores de un año llegaron a 74 (0,7% del total).

El INE también informó que durante octubre de 2025 hubo 12.071 nacimientos. De ese total, 51,6% son hombres y 48,4% son mujeres. La cifra representa una “caída de 2,1% respecto a octubre de 2024″.

Y según el grupo de edad de la madre, “el mayor porcentaje de los nacimientos fue en el grupo de 30-34 años, con el 29,3% del total (3.539 nacidos vivos), seguido del grupo de madres entre 25 a 29 años, con el 25,3% (3.051 nacidos vivos)”.