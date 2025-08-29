Desempleo en 8,7%: Oposición alerta por situación de mujeres en Atacama y advierte caída de empleos en Los Lagos

La última cifra nacional mostró diferencias entre hombres y mujeres: 9,7% en ellas y 7,9% en ellos. Parlamentarios expresaron preocupación por la falta de oportunidades en sus regiones y pidieron medidas urgentes.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que la tasa de desocupación nacional para el trimestre mayo-julio se mantuvo en 8,7%. Aunque el indicador general no mostró variación, el desglose de los datos revela marcadas diferencias por género.

La tasa de desocupación femenina alcanzó un 9,7%, lo que representa un alza de 0,6 puntos porcentuales en comparación al año anterior. En cambio, la tasa masculina se situó en 7,9%, registrando una caída de 0,4 puntos porcentuales.

La diputada Sofía Cid (Partido Republicano), representante de la Región de Atacama, manifestó su preocupación:

“Las cifras de desempleo en Atacama son dolorosas y reflejan la falta de oportunidades que tantas familias sienten día a día. Especialmente preocupante es la situación de las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanza el 10,2%. Esto demuestra que la brecha de género en el trabajo sigue siendo una realidad en nuestra región”, señaló.

La parlamentaria agregó que “no es justo que Atacama, con todo su potencial, siga enfrentando estas cifras. Pero también quiero transmitir esperanza: con decisión política y con el empuje de nuestra gente, vamos a cambiar este panorama y abrir más oportunidades laborales, especialmente para las mujeres y jóvenes”.

Por su parte, el diputado Mauro González (RN), de la región de Los Lagos, advirtió que la situación en su zona es igualmente preocupante:

“La reciente publicación muestra un aumento en la tasa de desocupación y una disminución significativa en el número de ocupados en sectores clave de nuestra economía regional. La caída en el comercio, la agricultura, la pesca y la construcción es especialmente alarmante”, afirmó.

El legislador llamó a implementar medidas urgentes: “Debemos centrarnos en la promoción de nuestras industrias locales, como las salmoneras, el comercio, la agricultura y la pesca, lo que podría incluir incentivos para la creación de empleo, programas de capacitación laboral, así como apoyo a emprendedores y pequeñas empresas”.