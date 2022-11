En la partida del Tesoro Público se rechazó completamente la asignación de casi 15 mil millones para el INDH, que de no reponerse los fondos en el Senado, el organismo no tendrá dinero para funcionar el próximo año. La directora de la institución, Consuelo Contreras, señaló que de esta manera "avanzan entonces ideas negacionistas de que en el país no ocurren violaciones a los DD.HH".