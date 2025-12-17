País independencia

Independencia castigará incivilidades con multas y pérdida de beneficios sociales: ¿En qué consiste la nueva ordenanza?

Por CNN Chile

17.12.2025 / 08:55

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, sostuvo que esta ordenanza "pone reglas claras: convivir es un deber, no una opción”.

La Municipalidad de Independencia lanzó una nueva ordenanza que endurece las sanciones contra conductas que afectan la convivencia y la seguridad de los barrios de la comuna.

“Cero Incivilidades” es el nombre de esta ordenanza que sanciona, entre otras conductas, los ruidos molestos, daños a bienes públicos y privados, grafitis no autorizados, riñas, fiestas clandestinas, comercio y consumo irregular de alcohol, así como la disposición indebida de basura, entre otras.

La medida establece multas que van desde 1 a 5 UTM, según la gravedad de la infracción, y contempla además la restricción temporal de beneficios municipales no esenciales, como becas, talleres, vales de gas o programas comunales, por un período de hasta seis meses en casos graves o de reincidencia.

Esta disposición, que contempla un período de difusión previo a su plena entrada en vigencia, también implica la creación del Registro Único Municipal “Cero Incivilidades”, el cual permitirá al municipio identificar a quienes sean infractores reincidentes de estos hechos y aplicar las restricciones de beneficios.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, se refirió a esta medida y sostuvo que “no es justo que quienes alteran la vida de los barrios sigan accediendo a beneficios municipales como si nada pasara. Esta ordenanza pone reglas claras: convivir es un deber, no una opción”.

