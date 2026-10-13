Indemnización de $300 millones a la familia de Sergio Mardoff: Corte confirmó pago que deberá realizar el Estado por negligencias en identificación de su cadáver

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia que obliga al Estado a pagar una indemnización de $300 millones a la familia de Sergio Mardoff, cuyo cuerpo permaneció más de tres años sin identificar en el Servicio Médico Legal (SML).

Según informó Radio Bío Bío, el tribunal ratificó el fallo dictado en 2023 por el Segundo Juzgado Civil de Concepción, que acreditó una falta de servicio por parte del SML y del Ministerio Público.

Mardoff desapareció en Concepción en 2005. Su cuerpo fue encontrado en 2015, pero permaneció en las dependencias del organismo forense en calidad de NN hasta 2018, cuando finalmente fue identificado, 13 años después de su desaparición.

La justicia estableció que ambas instituciones incurrieron en negligencias al no realizar las diligencias necesarias para identificar los restos, lo que provocó un daño moral a los padres y hermanas del joven.

El abogado de la familia, Leonel Castro, explicó: “La ilustrísima Corte de Apelaciones confirmó el fallo del Tribunal de Primera Instancia. Hubo falta de servicio, tanto del Ministerio Público como del Servicio Médico Legal”.