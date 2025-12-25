Incumplimientos del feriado irrenunciable: Dirección del Trabajo cursó $43 millones en multas

Hasta las 16:00 horas de este jueves se habían realizado 183 fiscalizaciones.

La Dirección del Trabajo informó que 76 trabajadores del comercio fueron enviados de regreso a sus hogares este 25 de diciembre, luego de comprobarse que estaban de turno a pesar de que les correspondía descansar durante la jornada navideña.

En el balance entregado por la institución, se realizaron 183 fiscalizaciones hasta las 16:00 horas de esta jornada.

Del total de inspecciones, se cursaron 49 multas y en 46 casos se suspendió la jornada laboral de los trabajadores afectados. En total, las sanciones suman poco más de $43 millones.

La DT detalló que las tres regiones con más trabajadores suspendidos fueron la Metropolitana (22), Tarapacá (14) y Valparaíso (9).

Este jueves 25 de diciembre, feriado irrenunciable, se fiscalizó en todo el país el respeto al derecho a descanso y también el derecho al descanso alternado cada dos años de las trabajadoras y trabajadores del comercio que sí deben laborar en este tipo de feriados.

La institución llevó a cabo fiscalizaciones en recorridos aleatorios por sectores comerciales y también acudió en respuesta a denunciadas realizadas en el sitio web y en el Centro de Atención Telefónica institucional, que recibió 16 denuncias.