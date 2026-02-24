País región del biobío

Tras incendios en Penco: Familias de Ríos de Chile recibirán subsidio de hasta 13 UF mientras avanza la reconstrucción

Por CNN Chile

24.02.2026 / 17:16

El beneficio permitirá a los vecinos arrendar un hogar mientras duren las obras o aportar económicamente en el lugar donde se encuentren.

Con un decreto de asignación directa de recursos ya firmado, el proceso de reconstrucción tras los incendios que destruyeron el conjunto habitacional del sector Ríos de Chile en la comuna de Penco, Región del Biobío, comienza a tomar forma.

Este martes las autoridades confirmaron que las familias afectadas podrán acceder a un Subsidio de Traslado Transitorio de hasta 13 UF, es decir, $516.983, beneficio que se extenderá hasta que reciban sus nuevas viviendas.

La información fue comunicada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en una reunión con los delegados de los 40 blocks que integraban el sector, recogió Radio Biobío.

¿Cuándo comienza el pago del subisidio?

El organismo detalló que el pago comenzará en aproximadamente dos semanas y permitirá a los vecinos arrendar una vivienda durante el periodo de obras o aportar al lugar en el que se encuentren.

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo explicaron que la ayuda se implementará de manera gradual.

En una primera etapa se priorizará a 65 familias que aún permanecen en el lugar o en albergues, para luego extender el beneficio al resto de los afectados.

El proyecto, además, no solo considera reponer los departamentos dañados, sino que contempla una actualización completa bajo estándar Serviu que implica construir viviendas de mayor tamaño, incorporación de áreas verdes y mejoras en calles y espacios comunes.

