Incendios: Senapred solicita evacuar sectores de La Araucanía y decreta alerta roja en comunas de la región

Debido a los incendios en La Araucanía, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación total de los sectores Toro Meli y Fortín Ñielol, en la comuna de Galvarino.
El organismo decretó alerta roja en las comunas de Galvarino y Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, debido a la rápida propagación del fuego en el territorio.
Para agilizar la evacuación, la institución envió un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a las personas que viven en las zonas afectadas.
Además, Senapred instruyó a la población a mantener la calma durante la evacuación y a acatar las instrucciones de los equipos técnicos en terreno, con el fin de evitar incidentes. También, pidió considerar a las mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.
