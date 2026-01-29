Incendios: Senapred solicita evacuar sectores de La Araucanía y decreta alerta roja en comunas de la región

El organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para agilizar la evacuación.

Debido a los incendios en La Araucanía, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación total de los sectores Toro Meli y Fortín Ñielol, en la comuna de Galvarino.

El organismo decretó alerta roja en las comunas de Galvarino y Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, debido a la rápida propagación del fuego en el territorio.

Para agilizar la evacuación, la institución envió un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a las personas que viven en las zonas afectadas.

Además, Senapred instruyó a la población a mantener la calma durante la evacuación y a acatar las instrucciones de los equipos técnicos en terreno, con el fin de evitar incidentes. También, pidió considerar a las mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.