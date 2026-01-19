Incendios forestales: Revisa los albergues habilitados en las regiones del Ñuble y Biobío

Las autoridades informaron el listado de albergues habilitados para recibir a personas evacuadas, con direcciones y recintos disponibles por comuna.

En el marco de los incendios forestales que afectan a distintas localidades de las regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades han habilitado una red de albergues temporales para acoger a personas evacuadas y familias damnificadas.

Hasta las 19:30 horas de este lunes, las autoridades señalaron que 31 incendios forestales se mantienen en combate por parte de Corporación Nacional Forestal (CONAF) y equipos de emergencia de otras instituciones.

A continuación, revisa el listado de albergues habilitados por comuna, junto con sus respectivas direcciones.

Albergues habilitados en la Región de Ñuble

Ránquil

Escuela Básica de Nipas – Manuel Matta #440.

Bulnes

Anexo Liceo Santa Cruz de Larqui – Carlos Palacios #488.

Quillón

Escuela Amanda Chávez – 18 de Septiembre #899.

Coihueco

Escuela Marta Colvin Andrade – Reloncaví #1250.

Trehuaco

Liceo Bicentenario de Trehuaco – Gonzalo Urrejola #870.

Portezuelo

Liceo Nibaldo Sepúlveda Fernández – San Martín #386.

Albergues habilitados en la Región del Biobío

Concepción

Liceo Domingo Santa – Santa María #2350.

Penco

Escuela Patricio Lynch – O’Higgins #500.Escuela Penco – El Maitén #297.

Liceo Pencopolitano – San Vicente #51.

Escuela Isla de Pascua – Heras #485.

Gimnasio Municipal – Freire #301.

Salón Parroquial – O’Higgins #430.

Colegio Italia – Roberto Ovalle #02.

Tomé

Liceo Comercial – Sargento Aldea #1050.

Liceo Vicente Palacios – Mariano Egaña #1525.

Liceo República del Ecuador – Aníbal Pinto #1210.

Laja

Liceo Héroes de la Concepción – Baquedano #273.

Talcahuano

Palacio del Deporte – Arturo Prat #88.

