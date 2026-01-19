País incendios forestales

Incendios forestales: Revisa los albergues habilitados en las regiones del Ñuble y Biobío

Por CNN Chile

19.01.2026 / 20:06

Las autoridades informaron el listado de albergues habilitados para recibir a personas evacuadas, con direcciones y recintos disponibles por comuna.

En el marco de los incendios forestales que afectan a distintas localidades de las regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades han habilitado una red de albergues temporales para acoger a personas evacuadas y familias damnificadas.

Hasta las 19:30 horas de este lunes, las autoridades señalaron que 31 incendios forestales se mantienen en combate por parte de Corporación Nacional Forestal (CONAF) y equipos de emergencia de otras instituciones.

A continuación, revisa el listado de albergues habilitados por comuna, junto con sus respectivas direcciones.

Albergues habilitados en la Región de Ñuble

Ránquil

  • Escuela Básica de Nipas – Manuel Matta #440.

Bulnes

  • Anexo Liceo Santa Cruz de Larqui – Carlos Palacios #488.

Quillón

  • Escuela Amanda Chávez – 18 de Septiembre #899.

Coihueco

  • Escuela Marta Colvin Andrade – Reloncaví #1250.

Trehuaco

  • Liceo Bicentenario de Trehuaco – Gonzalo Urrejola #870.

Portezuelo

  • Liceo Nibaldo Sepúlveda Fernández – San Martín #386.

Albergues habilitados en la Región del Biobío

Concepción

  • Liceo Domingo Santa – Santa María #2350.

Penco

  • Escuela Patricio Lynch – O’Higgins #500.Escuela Penco – El Maitén #297.
  • Liceo Pencopolitano – San Vicente #51.
  • Escuela Isla de Pascua – Heras #485.
  • Gimnasio Municipal – Freire #301.
  • Salón Parroquial – O’Higgins #430.
  • Colegio Italia – Roberto Ovalle #02.

Tomé

  • Liceo Comercial – Sargento Aldea #1050.
  • Liceo Vicente Palacios – Mariano Egaña #1525.
  • Liceo República del Ecuador – Aníbal Pinto #1210.

Laja

  • Liceo Héroes de la Concepción – Baquedano #273.

Talcahuano

  • Palacio del Deporte – Arturo Prat #88.

Incendios: ¿Cuáles son los números de emergencia?

  • CONAF (para incendios forestales): 130
  • Ambulancias: 131
  • Bomberos: 132
  • Carabineros: 133
  • Policía de Investigaciones (PDI): 134
  • Salud responde: 600 360 7777
  • Superintendencia de Electricidad y Combustibles (para cortes de suministro eléctrico): Desde celular (fijo): +56 2 2712 7000
  • Superintendencia de Servicios Sanitarios (para cortes de agua): Mesa central: 800 381 800
  • Emergencias para personas electrodependientes: 800 600 803

