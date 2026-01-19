Incendios forestales: Revisa los albergues habilitados en las regiones del Ñuble y Biobío
Por CNN Chile
19.01.2026 / 20:06
Las autoridades informaron el listado de albergues habilitados para recibir a personas evacuadas, con direcciones y recintos disponibles por comuna.
En el marco de los incendios forestales que afectan a distintas localidades de las regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades han habilitado una red de albergues temporales para acoger a personas evacuadas y familias damnificadas.
Hasta las 19:30 horas de este lunes, las autoridades señalaron que 31 incendios forestales se mantienen en combate por parte de Corporación Nacional Forestal (CONAF) y equipos de emergencia de otras instituciones.
A continuación, revisa el listado de albergues habilitados por comuna, junto con sus respectivas direcciones.
Albergues habilitados en la Región de Ñuble
Ránquil
- Escuela Básica de Nipas – Manuel Matta #440.
Bulnes
- Anexo Liceo Santa Cruz de Larqui – Carlos Palacios #488.
Quillón
- Escuela Amanda Chávez – 18 de Septiembre #899.
Coihueco
- Escuela Marta Colvin Andrade – Reloncaví #1250.
Trehuaco
- Liceo Bicentenario de Trehuaco – Gonzalo Urrejola #870.
Portezuelo
- Liceo Nibaldo Sepúlveda Fernández – San Martín #386.
Albergues habilitados en la Región del Biobío
Concepción
- Liceo Domingo Santa – Santa María #2350.
Penco
- Escuela Patricio Lynch – O’Higgins #500.Escuela Penco – El Maitén #297.
- Liceo Pencopolitano – San Vicente #51.
- Escuela Isla de Pascua – Heras #485.
- Gimnasio Municipal – Freire #301.
- Salón Parroquial – O’Higgins #430.
- Colegio Italia – Roberto Ovalle #02.
Tomé
- Liceo Comercial – Sargento Aldea #1050.
- Liceo Vicente Palacios – Mariano Egaña #1525.
- Liceo República del Ecuador – Aníbal Pinto #1210.
Laja
- Liceo Héroes de la Concepción – Baquedano #273.
Talcahuano
- Palacio del Deporte – Arturo Prat #88.
Incendios: ¿Cuáles son los números de emergencia?
- CONAF (para incendios forestales): 130
- Ambulancias: 131
- Bomberos: 132
- Carabineros: 133
- Policía de Investigaciones (PDI): 134
- Salud responde: 600 360 7777
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles (para cortes de suministro eléctrico): Desde celular (fijo): +56 2 2712 7000
- Superintendencia de Servicios Sanitarios (para cortes de agua): Mesa central: 800 381 800
- Emergencias para personas electrodependientes: 800 600 803