Incendios forestales: Presidente Boric refuerza coordinación de ayuda y pagos de emergencia

Desde Talcahuano, el Presidente destacó el pago de más de 1.800 bonos de emergencia y aseguró que el Gobierno avanza en las siguientes etapas de reconstrucción.

El presidente de la República, Gabriel Boric, abordó este lunes la respuesta del Gobierno frente a los incendios forestales que afectan a la región del Biobío, tras encabezar una reunión con autoridades regionales en Concepción y visitar un centro de acopio en la comuna de Talcahuano.

En un punto de prensa, el mandatario señaló que el Ejecutivo está priorizando acciones de apoyo directo para las personas afectadas, indicando que “estamos poniendo el foco en medidas económicas inmediatas”, en el marco de la emergencia que ha dejado graves daños materiales y productivos en distintos sectores de la región.

Llamado a coordinar la ayuda y evitar congestión logística

Durante su intervención, Boric subrayó la importancia de una correcta coordinación en la entrega de ayuda, advirtiendo que una mala planificación puede generar desequilibrios en la distribución de recursos.

“Uno de los riesgos cuando la ayuda no se coordina es que se concentre y no llegue a todos los lugares que tiene que llegar”, afirmó, agregando que es necesario evitar la congestión de rutas clave, especialmente en el eje que conecta Concepción con Tomé, donde se ha registrado una alta circulación de vehículos durante los últimos días.

En esa línea, hizo un llamado a la ciudadanía, instituciones y organizaciones a colaborar de manera ordenada para asegurar que la ayuda llegue de forma oportuna a todos los sectores afectados.

Avance en bonos de emergencia y reconstrucción

El jefe de Estado también entregó un balance sobre la entrega de ayudas económicas en la región, informando que 1.837 bonos de emergencia ya han sido pagados, en su mayoría por un monto de $1.500.000, destinados a familias que registraron pérdida total de sus viviendas.

Según precisó, nuevos pagos están programados para los próximos días y el proceso de aplicación de las fichas FIBE se encuentra prácticamente finalizado, lo que permitirá avanzar hacia etapas posteriores de apoyo.