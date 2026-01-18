Incendios forestales: Gendarmería informa que cárcel de Concepción está “fuera de la zona de riesgo” por ahora

La institución indicó que se activaron los protocolos internos para este tipo de situaciones.

Gendarmería informó que hasta ahora no hay riesgo de la llegada del fuego al Complejo Penitenciario de Biobío.

La emergencia por el incendio forestal mantiene la región bajo estado de catástrofe y los equipos continúan trabajando para detener el avance de las llamas.

Desde la institución señalaron que “respecto a los incendios que afectan a la ciudad de Concepción, el Complejo Penitenciario de Biobío, por el momento, se encuentra fuera de la zona de riesgo”.

E indicaron que se activaron los protocolos internos para este tipo de situaciones.

“Gendarmería mantiene coordinación permanente con los servicios de emergencia y autoridades, junto a una comunicación constante con los familiares de la población penal”, añadieron.

De acuerdo al último balance de Conaf, hasta las 15:30 horas hay 30 incendios forestales en combate en el país.

En la Región del Biobío hay tres incendios: