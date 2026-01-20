País incendios forestales

Incendios forestales en la zona centro-sur: Rusia entrega ayuda a damnificados del Biobío y Ñuble

Por CNN Chile

20.01.2026 / 21:27

Ante la emergencia por incendios forestales, la Embajada de Rusia en Chile enfatizó que "la solidaridad internacional hace la diferencia en situaciones críticas".

En el marco de las emergencias por incendios forestales que enfrenta la zona centro-sur del país, la Embajada de Rusia en Chile entregó una serie de ayudas para las personas afectadas por la catástrofe.

“Con toda la solidaridad de nuestra misión diplomática en estos momentos difíciles, entregamos alimentos y medicamentos de origen ruso para los damnificados en las regiones del Biobío y Ñuble”, detallaron a través de X.

Asimismo, destacaron el apoyo al combate de los siniestros en 2017, cuando enviaron el avión denominado “El Luchin”, que posee una capacidad de descargar hasta 42 toneladas de agua sobre el fuego en ocho segundos.

Finalmente, precisaron que las donaciones se hacen llegar con el valioso apoyo de Cocineros en Movimiento y concluyeron: “La solidaridad internacional hace la diferencia en situaciones críticas”.

