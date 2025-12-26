Incendios forestales en el Maule: Más de mil hectáreas afectadas y dos viviendas siniestradas

El incendio, denominado “Cerro Maule”, se mantiene en combate y ha afectado cerca de 1.127 hectáreas, dejando como saldo dos viviendas y dos bodegas siniestradas.

Durante la tarde de este viernes, diversos incendios forestales se mantienen activos en la zona centro-sur del país, entre ellos uno de los más relevantes en la Región del Maule.

El siniestro, denominado “Cerro Maule”, ha afectado cerca de 1.127 hectáreas y ha dejado como saldo dos viviendas y dos bodegas siniestradas.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la Alerta Roja en la comuna de Maule, vigente desde el 24 de diciembre.

Incendios forestales activos

🔴#BALANCE | Hasta las 15:00 horas, 9 incendios forestales se mantienen en combate en el país. Les compartimos información de los 3 más relevantes: ▶️ Región de O’Higgins. Incendio Larmahue, comuna de Pichidegua.

🔴Alerta Roja comunal.

📌Superficie preliminar: 200 hectáreas.… pic.twitter.com/Ly2FaTclpC — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 26, 2025