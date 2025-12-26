Incendios forestales en el Maule: Más de mil hectáreas afectadas y dos viviendas siniestradas
26.12.2025 / 16:59
El incendio, denominado “Cerro Maule”, se mantiene en combate y ha afectado cerca de 1.127 hectáreas, dejando como saldo dos viviendas y dos bodegas siniestradas.
Durante la tarde de este viernes, diversos incendios forestales se mantienen activos en la zona centro-sur del país, entre ellos uno de los más relevantes en la Región del Maule.
El siniestro, denominado “Cerro Maule”, ha afectado cerca de 1.127 hectáreas y ha dejado como saldo dos viviendas y dos bodegas siniestradas.
En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la Alerta Roja en la comuna de Maule, vigente desde el 24 de diciembre.
Incendios forestales activos