Incendios forestales en el Maule: Más de mil hectáreas afectadas y dos viviendas siniestradas

Por CNN Chile

26.12.2025 / 16:59

El incendio, denominado “Cerro Maule”, se mantiene en combate y ha afectado cerca de 1.127 hectáreas, dejando como saldo dos viviendas y dos bodegas siniestradas.

Durante la tarde de este viernes, diversos incendios forestales se mantienen activos en la zona centro-sur del país, entre ellos uno de los más relevantes en la Región del Maule.

El siniestro, denominado “Cerro Maule”, ha afectado cerca de 1.127 hectáreas y ha dejado como saldo dos viviendas y dos bodegas siniestradas.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la Alerta Roja en la comuna de Maule, vigente desde el 24 de diciembre.

Incendios forestales activos

