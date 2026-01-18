Incendios forestales: Contraloría tomó razón de decretos que declaran estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

Debido a la emergencia, Senapred ha solicitado a la población evacuar distintos sectores de la Región del Biobío.

La Contraloría General de la República (CGR) tomó razón de los decretos N° 2 y 3 del Ministerio del Interior que declaran estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, debido a los incendios forestales.

Durante la madrugada, a eso de las 3:30 horas, el presidente Gabriel Boric informó que “ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que se designó como jefe de Defensa Nacional en Ñuble al general de Brigada Carlos Urrutia, y al contralmirante Edgardo Acevedo en el Biobío.

La magnitud de la emergencia ha quedado reflejada por los impactantes registros compartidos por habitantes de ambas regiones en redes sociales.

Por su parte, Senapred ha llamado a evacuar distintos sectores en el Biobío, activando alertas SAE para llevar a cabo los procedimientos.

Una de las comunas más afectadas es Penco, donde se ha llamado a evacuar los sectores de Villa Los Aromos, Los Raudales, Villarrica, Villa Penco y Membrillar.

Durante esta mañana, autoridades se encuentran en un Cogrid Nacional, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para combatir el avance de las llamas.