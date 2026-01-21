Incendios forestales: Comienzan operativos para limpieza y retiro de escombros en el Biobío

Desde el MOP detallaron que se trabajará junto a camiones tolva, retroexcavadoras, bulldozers y cargadores frontales para el retiro de los escombros.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que hoy comenzarán los operativos de limpieza y retiro de escombros en las comunas afectadas por los incendios forestales en la Región del Biobío.

El subsecretario de la cartera, Danilo Núñez, indicó que se trata de un “trabajo coordinado con las municipalidades, con el Gobierno Regional, también con Carabineros y las Fuerzas Armadas”.

“Vamos a desplegar a partir del día más de una veintena de equipos y van a ir sumándose otros nuevos en la medida que el diagnóstico inicial nos vaya determinando la modalidad de trabajo en terreno”, comentó.

La autoridad añadió que están definiendo las zonas de acopio y las zonas de botadero.

Entre las maquinarias se encuentran camiones tolva, que tienen capacidad para cargar hasta 20 toneladas de material, además de retroexcavadoras, bulldozers y cargadores frontales.

Respecto a los plazos, el subsecretario indicó que “según la experiencia y nuestro rendimiento, estimamos un mes de trabajo, para tener las comunas que fueron afectadas con sus calles despejadas y el retiro de los escombros de las viviendas, para iniciar un nuevo proceso, que corresponde a la reconstrucción, y el rol nuestro ahora es iniciar este trabajo de limpieza y despeje de calles y escombros”.

En ese sentido, señaló que la comunidad también está trabajando y ha estado sacando escombros y poniéndolos en las calles.

“Nosotros vamos a ir a tomar todos esos escombros y sacarlos de ahí para ir despejando progresivamente todo el terreno. Este es un trabajo coordinado, planificado, y, por tanto, nos ponemos a disposición como Ministerio de Obras Públicas en esta etapa de la emergencia”, dijo Núñez.