Incendios forestales: Comenzó pago de la segunda nómina del Bono de Recuperación

Por CNN Chile

28.01.2026 / 13:00

Desde el Gobierno informaron que los pagos se realizan de acuerdo al daño de afectación y se dividen en dos tramos.

El Gobierno informó que comenzó el pago de la segunda nómina del Bono de Recuperación a las personas afectadas por los incendios forestales en Ñuble y Biobío.

El pago inicial correspondió a 2.205 familias, mientras que este nuevo pago de ayuda está dirigido a 1.167 hogares que fueron catastrados en las regiones mencionadas.

Cabe recalcar que la nómina se estableció tras la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en las zonas siniestradas.

Este pago es parte del paquete de Ayudas Tempranas anunciado por las autoridades tras los incendios forestales.

Bono de Recuperación por incendios forestales

De acuerdo al Ejecutivo, el Bono de Recuperación “es un aporte de libre disposición que, a la fecha, ha sido pagado a 3.372 hogares en estas primeras dos fases”.

Los pagos se efectúan según el daño de afectación y se dividen en dos tramos:

  • $1.1500.000 para afectación alta
  • $750.000 para afectación media

El monto es depositado por única vez en la Cuenta RUT o también se puede cobrar de manera presencial en sucursales de Banco Estado.

