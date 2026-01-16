País incendios forestales

Incendios forestales: Casi 150 comunas estarán con Botón Rojo durante este fin de semana

Por CNN Chile

16.01.2026 / 09:43

La medida “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”, señaló Conaf.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que casi 150 comunas en todo el país estarán con Botón Rojo este sábado 17 y domingo 18 de enero.

La herramienta “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.

Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.

Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir algunas condiciones:

  • Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%
  • Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h
  • Las características se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas

Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.

Revisa todos los detalles aquí.

Comunas con Botón Rojo

  • San Pedro de Atacama
  • Sierra Gorda
  • Taltal
  • María Elena
  • Copiapó
  • Diego de Almagro
  • Los Ángeles
  • Mulchén
  • Yumbel
  • Quilleco
  • Cabrero
  • Nacimiento
  • Tucapel
  • Laja
  • Antuco
  • Santa Bárbara
  • Negrete
  • Curanilahue
  • Alto Biobío
  • Florida
  • Quilaco
  • Lonquimay
  • Traiguén
  • Lautaro
  • Padre Las Casas
  • Temuco
  • Galvarino
  • Vilcún
  • Victoria
  • Freire
  • Perquenco
  • Angol
  • Renaico
  • Collipulli
  • Ercilla
  • Los Sauces
  • Cauquenes
  • San Clemente
  • Parral
  • Retiro
  • San Javier
  • Longaví
  • Pelarco
  • Sagrada Familia
  • Colbún
  • Teno
  • Pencahue
  • Río Claro
  • Hualañé
  • San Rafael
  • Linares
  • Melipilla
  • Paine
  • Alhué
  • Isla de Maipo
  • El Monte
  • San Pedro
  • Buin
  • Talagante
  • San Bernardo
  • Pudahuel
  • Maipú
  • Peñaflor
  • Padre Hurtado
  • Calera de Tango
  • Colina
  • San Carlos
  • Coihueco
  • Yungay
  • San Nicolás
  • Chillán
  • Ñiquén
  • Pemuco
  • Quillón
  • Chillán Viejo
  • San Fabián
  • Bulnes
  • El Carmen
  • Ninhue
  • San Ignacio
  • Quirihue
  • Santa Cruz
  • Peralillo
  • Marchihue
  • Pichidegua
  • Las Cabras
  • Palmilla
  • Lolol
  • Chépica
  • Pumanque
  • La Estrella
  • San Vicente
  • Chimbarongo
  • Rengo
  • San Fernando
  • Placilla
  • Rinconada
  • Llayllay

