Incendios forestales: Casi 150 comunas estarán con Botón Rojo durante este fin de semana
Por CNN Chile
16.01.2026 / 09:43
La medida “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”, señaló Conaf.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que casi 150 comunas en todo el país estarán con Botón Rojo este sábado 17 y domingo 18 de enero.
La herramienta “permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales”.
Su objetivo principal es “orientar las acciones de prevención y apoyar los procesos de planificación ante escenarios complejos por condiciones propicias para el inicio y desarrollo de incendios forestales en territorios detectados como críticos”.
Para asignar a una comuna la condición de Botón Rojo, se deben cumplir algunas condiciones:
- Probabilidad de ignición mayor o igual a 70%
- Velocidad del viento igual o mayor a 20 km/h
- Las características se deben dar entre las 14:00 y las 18:59 horas
Se pueden considerar con Botón Rojo “solamente terrenos cubiertos con vegetación, sean estos bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”.
Revisa todos los detalles aquí.
Comunas con Botón Rojo
- San Pedro de Atacama
- Sierra Gorda
- Taltal
- María Elena
- Copiapó
- Diego de Almagro
- Los Ángeles
- Mulchén
- Yumbel
- Quilleco
- Cabrero
- Nacimiento
- Tucapel
- Laja
- Antuco
- Santa Bárbara
- Negrete
- Curanilahue
- Alto Biobío
- Florida
- Quilaco
- Lonquimay
- Traiguén
- Lautaro
- Padre Las Casas
- Temuco
- Galvarino
- Vilcún
- Victoria
- Freire
- Perquenco
- Angol
- Renaico
- Collipulli
- Ercilla
- Los Sauces
- Cauquenes
- San Clemente
- Parral
- Retiro
- San Javier
- Longaví
- Pelarco
- Sagrada Familia
- Colbún
- Teno
- Pencahue
- Río Claro
- Hualañé
- San Rafael
- Linares
- Melipilla
- Paine
- Alhué
- Isla de Maipo
- El Monte
- San Pedro
- Buin
- Talagante
- San Bernardo
- Pudahuel
- Maipú
- Peñaflor
- Padre Hurtado
- Calera de Tango
- Colina
- San Carlos
- Coihueco
- Yungay
- San Nicolás
- Chillán
- Ñiquén
- Pemuco
- Quillón
- Chillán Viejo
- San Fabián
- Bulnes
- El Carmen
- Ninhue
- San Ignacio
- Quirihue
- Santa Cruz
- Peralillo
- Marchihue
- Pichidegua
- Las Cabras
- Palmilla
- Lolol
- Chépica
- Pumanque
- La Estrella
- San Vicente
- Chimbarongo
- Rengo
- San Fernando
- Placilla
- Rinconada
- Llayllay