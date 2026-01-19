Incendios forestales: Aumenta a 20 el número de personas fallecidas

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reportó que el número de personas fallecidas asciende a 20. De ese total, 19 corresponden a víctimas de los incendios forestales en la Región del Biobío y una en la Región de Ñuble.

Durante la noche de este lunes, las autoridades entregaron un balance de la emergencia por incendios forestales, tras la sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).

En ese contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reportó que el número de personas fallecidas asciende a 20. De ese total, 19 corresponden a víctimas de los incendios forestales en la Región del Biobío y una en la Región de Ñuble.

Por otro lado, según cifras preliminares, existen cerca de 7 mil personas damnificadas. Además, el catastro de viviendas destruidas aumentó y alcanza las 536: 28 en Ñuble y 508 en el Biobío. “No son cifras definitivas”, aclaró, y adelantó que estos números, una vez superada la emergencia, podrían seguir en aumento.

Actualmente, señaló que existen 31 siniestros en combate, “un número relativamente alto”, con Alerta Roja vigente en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

En cuanto al toque de queda, se mantiene solo para algunas zonas de la provincia de Concepción (Lirquén, Laja y Penco). En el caso de Ñuble, “no ha sido necesaria esta medida”.

Desde el sábado 17 de enero a la fecha, se han afrontado cerca de 142 siniestros. El mayor nivel de destrucción de hectáreas se ha registrado en la octava región.

“Estos hechos no quedarán impunes”, remarcó el titular de Interior, y enfatizó que el Ministerio Público ha realizado un trabajo ejemplar, como en la investigación de los sucesos ocurridos en la Región de Valparaíso en febrero de 2024.

