Incendios forestales: Ordenan evacuar sectores Puente 3,4 y 5 de Concepción y activan toques de queda en 6 comunas del Biobío

Las autoridades también establecieron restricciones de desplazamiento y toques de queda nocturnos en zonas de mayor riesgo, como parte de las medidas para proteger a los residentes y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

La expansión de los incendios forestales en la Región del Biobío llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a ordenar este miércoles la evacuación de varios sectores de la comuna de Concepción, como medida preventiva ante el avance del fuego.

Entre las zonas que debieron ser evacuadas se encuentran Pocollay, específicamente entre los puentes 3 y 4, además del sector Puente 5.

Posteriormente, la autoridad amplió la medida a los sectores de Las Pataguas y Puente Victoria, activando el sistema de mensajería SAE para alertar a la población.

En los mensajes enviados a los residentes, Senapred llamó a evacuar con tranquilidad y a seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Horas antes, Senapred ya había solicitado evacuar los sectores de Paso Amarillo y Paredones, en la comuna de Florida, como parte del mismo escenario de incendios que afecta a la región.

Restricciones de desplazamiento

En paralelo, las autoridades decretaron toque de queda para el sector Las Pataguas, Región del Biobío, que se extenderá desde las 20:00 horas hasta las 6:00 de la mañana.

Esta medida se suma a los toques de queda previamente establecidos en otras localidades del Biobío, entre ellas Punta de Parra, Tomé; Lirquén, Penco; y las comunas de Nacimiento y Laja.