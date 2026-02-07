Incendio en Santiago Centro mantiene a 13 Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el lugar

Además del Cuerpo de Bomberos de Santiago, se encuentra una Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa apoyando en el lugar, ubicado en el cruce de Santa Elvira con San Francisco.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentra trabajando en un incendio, ubicado en la intersección de Santa Elvira con San Francisco, en la comuna de Santiago. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, pero se mantiene el trabajo de bomberos en la zona.

Se han desplegado 13 Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y una Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que se encuentran trabajando para evitar la propagación del incendio a los edificios del sector.

Desde bomberos especificaron que el incendio afecta a una casa habitación de dos pisos.

Por el momento no se han reportado personas lesionadas, mientras se mantiene el trabajo de las unidades de emergencia y se evalúa la magnitud de los daños.