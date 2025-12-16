Incendio Quilamuta arrasa con 1.667 hectáreas y Senapred ordena evacuar sectores de San Pedro

Bomberos de distintas comunas de la Región Metropolitana, junto a brigadas, helicópteros, aviones cisterna y equipos de coordinación de Conaf y Senapred, trabajan intensamente para controlar la propagación del fuego y proteger viviendas.

Las autoridades de San Pedro, en la Región Metropolitana, solicitaron la evacuación inmediata de los sectores Canchilla y Las Pataguas debido al incendio forestal denominado Quilamuta, que se encuentra en combate y ha afectado hasta el momento 5 personas y destruido 3 viviendas.

Según informó Senapred, se activó el sistema de mensajería SAE para alertar a la población afectada y se recomienda actuar con calma y seguir las indicaciones de las autoridades y equipos de emergencia.

El fuego ha consumido 1.667 hectáreas, concentrándose en el flanco izquierdo, donde la topografía podría favorecer su propagación.

Paralelamente, se mantienen trabajos en el Sector 2 para proteger viviendas, especialmente ante un aumento de la severidad de las condiciones meteorológicas que podría provocar reactivaciones del incendio. Hasta ahora, las labores de protección de viviendas han sido efectivas.

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar los sectores Canchilla y Las Pataguas en la comuna de San Pedro, Región Metropolitana.#SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.… pic.twitter.com/Q3rMOAcUNL — SENAPRED (@Senapred) December 16, 2025

¿En dónde es el incendio?