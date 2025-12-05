Incendio en ladera de cerro preocupa a vecinos de Pudahuel: intentan contener las llamas con mangueras

La emergencia se desarrolla en Ciudad de Los Valles, donde Bomberos y un helicóptero combaten el avance del fuego cerca de viviendas.

Un incendio en la ladera de un cerro generó preocupación este viernes en el sector de Ciudad de Los Valles, en Pudahuel, debido a su cercanía con viviendas.

El fuego se inició pasado el mediodía y rápidamente movilizó a residentes del sector, quienes intentaron frenar el avance de las llamas con mangueras mientras llegaban los equipos de emergencia.

Bomberos de Quinta Normal y Pudahuel trabajan en el lugar para controlar el siniestro, apoyados por un helicóptero que realiza descargas de agua en la zona afectada.

TransporteInforma de la Región Metropolitana pidió precaución a los conductores que circulan por avenida Circunvalación Sur y avenida Las Flores, debido al humo y a la presencia de equipos de emergencia.

Hasta ahora no se han reportado viviendas dañadas, pero el fuego mantiene en alerta a la comunidad mientras continúan las labores de contención.