Incendio destruye más de una decena de locales en el Persa Bío Bío

Un incendio registrado durante la madrugada consumió al menos 12 locales comerciales en el Persa Bío Bío, en pleno barrio Franklin.

Un incendio ocurrido durante la madrugada de este viernes dejó severos daños en el Persa Bío Bío, en el barrio Franklin de Santiago, donde más de una decena de locales resultaron destruidos.

El siniestro se inició cerca de las 4:00 horas en uno de los galpones ubicados en el sector de Arturo Prat con Placer, por razones que aún se investigan.

Varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron al lugar para contener la emergencia y evitar que el fuego se propagara a otras estructuras del persa, uno de los centros comerciales más tradicionales de la capital.

Según un balance preliminar entregado por Bomberos, al menos 12 locales comerciales fueron consumidos por las llamas. El comandante Piero Tardito confirmó que no se registraron personas lesionadas.

Las causas del incendio serán establecidas por las pericias correspondientes, mientras los equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y en la evaluación estructural de los galpones afectados.