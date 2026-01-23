Incendio en Lo Prado deja a 10 viviendas quemadas y 2 bomberos lesionados

Los bomberos lesionados ya fueron trasladados a un centro asistencial y el incendio ya está controlado.

Durante la mañana de este viernes se produjo un incendio entre las calles Territorio Antártico y Pardo Villalón, en la comuna de Lo Prado.

La emergencia dejó un saldo de 10 casas perjudicadas y 2 bomberos heridos.

¿Qué pasó?

El siniestro se propagó rápidamente por la zona y está cerca de un depósito de cilindros de gas, por lo que la institución lo categorizó como tercera alarma.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jadhi Henríquez, explicó a Radio Biobío que hay “seis viviendas afectadas directamente y cuatro indirectamente”.

Henríquez informó que los bomberos lesionados son dos mujeres que se cayeron en medio del operativo, agregó que ya fueron trasladadas al centro asistencial más cercano.

Bomberos de Chile siguen trabajando para extinguir las llamas. Vecinos del lugar también se sumaron para apoyar el trabajo de los voluntarios.

Al respecto, el comandante comentó que la presencia de vecinos en el incendio genera complicaciones, ya que deben estar atentos a que no resulten lesionados mientras combaten las llamas.

El incendio ya fue contenido y los funcionarios trabajan para su extinción.