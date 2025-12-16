País incendios forestales

Incendio forestal en San Pedro ha consumido 450 hectáreas: Equipos de emergencia trabajan en el lugar

Por CNN Chile

16.12.2025 / 08:18

Conaf informó que el siniestro se encuentra cercano a sectores poblados.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que el incendio forestal en la comuna de San Pedro (Región Metropolitana) ha consumido 450 hectáreas, hasta las 6:30 de este martes.

Debido a ello, la comuna se mantiene con Alerta Roja.

El siniestro, denominado “Quilamuta”, se encuentra en combate y se dispusieron una serie de recursos para ello.

Se encuentran trabajando el Cuerpo de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Alhue, Santo Domingo, Metropolitano Sur, San Antonio, Las Cabras, Litueche, El Monte, Ñuñoa, Peñaflor-Padre Hurtado, Puente Alto, María Pinto, Talagante y Tiltil.

A ello se suman 6 brigadas, 6 técnicos, 9 aeronaves, 1 motoniveladora, 1 maquinaria pesada, 1 camión aljibe y 1 puesto de mando de Conaf, además de 1 camión aljibe Municipalidad de San Pedro y 1 de la Municipalidad de Alhue.

La institución señaló que el incendio “se desarrolla cercano a sectores poblados”.

Durante la noche, Senapred solicitó evacuar el sector Las Canteras de Quincanque en San Pedro, debido al incendio forestal.

