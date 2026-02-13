País incendio forestal

Incendio forestal en Pudahuel se encuentra en combate cerca de sectores habitados

Por Miguel Buksdorf

13.02.2026 / 19:45

Senapred especificó que el incendio abarca una superficie de 1,5 hectáreas y está cerca de sectores habitados.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la comuna de Pudahuel  se encuentra bajo alerta roja por un incendio forestal en el sector del camino El Noviciado.

El siniestro, que se encuentra en combate, afecta a un total de 1,5 hectáreas y mantiene a las Compañías del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Maipú, Conchalí y Huechuraba en el lugar. A ellas se les suman las Brigadas Roble-9, Roble-14, Roble-15, Roble-3; 1 técnico, 1 Camión Aljibe CC-Roble-29, que están combatiendo el fuego.

Asimismo, desde Senapred señalaron que el incendio se está desarrollando cerca de sectores habitados.

“Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, comunicó el organismo.

