País incendio forestal

Incendio forestal en Rapa Nui afecta más de 20 hectáreas en sector Rano Kau y moviliza a equipos de emergencia

Por CNN Chile

21.03.2026 / 15:17

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El siniestro, cercano al área urbana, se extendió hacia terrenos del Parque Nacional Rapa Nui. No se reportan viviendas dañadas, pero existe riesgo de afectación a infraestructura eléctrica en la zona.

A eso de las 10 de la mañana de hoy, el sector de Rano Kau, Rapa Nui, se volvió el epicentro de un incendio forestal.

Según información preliminar, el fuego ha consumido más de 20 hectáreas, aunque la superficie total se determinará una vez que el incendio quede completamente controlado.

La emergencia movilizó a los equipos de respuesta por su proximidad al área urbana y por haberse propagado hacia terrenos del Parque Nacional Rapa Nui.

Despliegue de recursos y riesgos asociados

Hasta el momento, las autoridades no reportan viviendas afectadas, aunque advirtieron una eventual afectación a parte de la infraestructura de media tensión, situación que deberá ser evaluada junto a la empresa eléctrica.

En el combate del fuego trabajan dos compañías de bomberos de la isla, brigadas de Conaf, personal de Carabineros, de la Armada, y maquinaria de empresas de servicios básicos y obras que operan en la zona.

Según reportó Radio Bío Bío, las causas del incendio aún no han sido establecidas. La emergencia se mantiene en fase de control.

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