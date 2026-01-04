Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar sector Panitao Bajo

Desde Senapred hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma, evacuar de manera ordenada.

Un incendio forestal registrado en la comuna de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos, motivó la activación de protocolos de emergencia por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que solicitó la evacuación del sector Panitao Bajo.

Debido al avance del fuego y como medida preventiva para resguardar la seguridad de la población, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), reforzando el llamado a evacuar realizado por los equipos técnicos en terreno.

Desde Senapred hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma, evacuar de manera ordenada y seguir las instrucciones de las autoridades y de los organismos de emergencia que se encuentran desplegados en el lugar.

Hasta el cierre de esta información, no se han reportado personas lesionadas, mientras continúan las labores para controlar el incendio y evitar su propagación hacia sectores habitados.