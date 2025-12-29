País incendios forestales

Incendio forestal en Las Condes afecta cerca de 470 hectáreas y se mantendrán recursos terrestres durante la noche

Por CNN Chile

29.12.2025 / 22:14

La Corporación Nacional Forestal informó que durante la noche se mantendrán “recursos terrestres” para combatir el siniestro.

Durante la noche de este lunes, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance preliminar de los incendios forestales.

En ese contexto, reportó que el siniestro registrado en la comuna de Las Condes ha afectado cerca de 470 hectáreas. Además, el organismo informó que se mantendrán recursos terrestres durante la noche.

El siniestro denominado “Plaza Sur” se encuentra actualmente en combate. En el lugar se encuentran Bomberos, Carabineros, personal municipal, además de brigadas y aeronaves de Conaf.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla, la que se mantendrá vigente mientras las condiciones del incendio así lo ameriten.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló en Radio Biobío que “en muy pocas horas pasamos de 20 a 90 y ahora a 470 hectáreas”, y remarcó que el incendio no está controlado y se mantiene activo.

En ese contexto, detalló que las brigadas de Conaf se mantendrán trabajando durante la noche con el fin de contener la situación en las próximas horas.

Durante la tarde, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó que el municipio ha apoyado el operativo con camiones aljibe y que también ha cooperado en facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

“Evitar acercarse al lugar, la exposición al humo y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales”, instó.

