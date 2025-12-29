Incendio forestal en Las Condes afecta cerca de 470 hectáreas y se mantendrán recursos terrestres durante la noche

La Corporación Nacional Forestal informó que durante la noche se mantendrán “recursos terrestres” para combatir el siniestro.

Durante la noche de este lunes, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance preliminar de los incendios forestales.

En ese contexto, reportó que el siniestro registrado en la comuna de Las Condes ha afectado cerca de 470 hectáreas. Además, el organismo informó que se mantendrán recursos terrestres durante la noche.

El siniestro denominado “Plaza Sur” se encuentra actualmente en combate. En el lugar se encuentran Bomberos, Carabineros, personal municipal, además de brigadas y aeronaves de Conaf.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla, la que se mantendrá vigente mientras las condiciones del incendio así lo ameriten.

🔴#BALANCE | Hasta las 21:30 horas, 4 incendios forestales se mantienen en combate en el país, de los cuales 1 se encuentra con alerta vigente: ▶️ Incendio Plaza Sur, comuna de Las Condes, región Metropolitana

📌Superficie preliminar: 470 hectáreas.

📌Se mantendrán recursos… pic.twitter.com/pQyII2HTwp — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 30, 2025

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló en Radio Biobío que “en muy pocas horas pasamos de 20 a 90 y ahora a 470 hectáreas”, y remarcó que el incendio no está controlado y se mantiene activo.

En ese contexto, detalló que las brigadas de Conaf se mantendrán trabajando durante la noche con el fin de contener la situación en las próximas horas.

📍#LASCONDES | Desde el puesto de mando del incendio "Plaza Sur", la directora regional del @conaf_rm Elke Huss, comparte un balance preliminar de este incendio que mantiene preocupado a vecinos y vecinas. 👉Al momento, este incendio lleva afectadas 470 hectáreas de diversa… pic.twitter.com/bHSbojEm7O — CONAF – Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 29, 2025

Durante la tarde, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó que el municipio ha apoyado el operativo con camiones aljibe y que también ha cooperado en facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

“Evitar acercarse al lugar, la exposición al humo y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales”, instó.

‼️ Incendio forestal en San Carlos de Apoquindo: Personal de Bomberos y CONAF trabajan arduamente con 4 brigadas, 1 avión cisterna y 2 helicópteros para combatir el fuego. Municipio apoya con camiones aljibe y facilitando el desplazamiento de equipos de emergencia. Evitar… — Cata San Martín (@catasanmartinlc) December 29, 2025

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 14 Compañías ante 3ª Alarma de #Incendio forestal en San Carlos de Apoquindo y Camino las Flores, en la comuna de #LasCondes.@Comandantecbs @Muni_LasCondes pic.twitter.com/yYrw5mWWDM — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 29, 2025